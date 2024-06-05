ZAHİDE YETİŞ programında ne oldu? CANLI YAYINDA baba kızını mı dövdü, olay ne?

Zahide Yetiş'in programına çıkan baba, kendisinden yaşça büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü. Öfkeden deliye dönen Yetiş, "Sizi yayınımda istemiyorum" diyerek adamı stüdyodan kovdu. Zahide Yetiş programında ne oldu? Canlı yayında baba kızını mı dövdü, olay ne? İşte tüm merak edilenler...

ZAHİDE YETİŞ PROGRAMINDA NE OLDU?

Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında tansiyon yükseldi. Yayına çıkan bir baba, sinirlerine hakim olamayarak evden kaçan kızına saldırdı.

Baba Yusuf, bir ay önce evden kaçan kızı Zeynep'i bulmak için Zahide Yetiş'in programına çıktı. Adı birçok erkekle anılan bir çocuk annesi Zeynep, görüştüğü kişilerde özel görüntülerinin olduğunu belirterek korktuğunu söyledi. Kızının birlikte olduğu kendisinden yaşça büyük adamla yüzleşen baba, öfkeden deliye döndü. Kızının "Benonu seviyorum" itirafına sinirlenen baba, önce adamın üstüne yürüdü sonra yanında oturan kızına tokat attı. Güvenlik görevlisi araya girerken Zahide Yetiş de yaşananlara sessiz kalmadı. "Sizi yayınımda istemiyorum" diyen Yetiş, babayı stüdyodan çıkarttı.