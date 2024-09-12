Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak canlı izle! 12 Eylül Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak saat kaçta başlıyor, son bölüm ne oldu?

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ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programı hafta içi her gün saat 13:00'da izleyicisi ile buluşuyor.

ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK PROGRAMI

Zahide Yetiş Star TV'de!"Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" hafta içi her gün Star TV'de! Herkesin hata yapabildiği bu hayatta, bir çıkış yolu bulmak kimi zaman zor gelebilir. "Yeniden Başlasak" geçmişlerinde pişmanlık, küskünlük yaşayan kişilere af dileme fırsatı sunduğu gibi hayata yeniden başlamak isteyen, değişmek, dönüşmek isteyen herkese kapılarını açıyor...Hayattan yeni bir şans isteyen, değişmek, yeni bir geleceğe başlamak ve kendini yenilemek isteyen herkese uzmanlarımız ve sizlerin desteği ile çözüm yolları bulacağız… Yeni bir "Sen" demek için "Sen Değerlisin" diyeceğiz…Unutmayın ikinci bir şansı herkes hak eder..."Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" hafta içi her gün Star TV'de!

ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK CANLI İZLE