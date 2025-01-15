Zahide Yetiş CİNSEL VİDEO olayı nedir (Sabriye - Mehmet)?

Adana'da karısı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Mehmet A, Zahide Yetiş'in programına katılarak eşi Sabriye A'nın kendisini aldattığını öne sürdü. Yetiş, Mehmet A'ya karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüleri göstererek teşhis etmesini istedi. Peki, Zahide Yetiş CİNSEL VİDEO olayı nedir?

ZAHİDE YETİŞ CİNSEL VİDEO OLAYI NEDİR?

Mehmet A, "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programına katıldı. Mehmet A. programda, eşinin İstanbul'a gittiğini ve orada kendisini aldattığını iddia etti. Bunun üzerine sunucu Yetiş, sosyal medyada dolaşıma giren bazı cinsel içerikli görüntüleri canlı yayında Mehmet A'ya gösterdi. Zahide Yetiş, Mehmet A'ya görüntüdeki kadının Sabriye A. olup olmadığını sordu.

Canlı yayında da gündeme gelen video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Konuya ilişkin bazı hesaplar çirkin paylaşımlar yapmaya başlayarak Sabriye A'ya hakaret yağdırdı. Yüz eşleştirme sisteminde videodaki kişiyle Sabriye A'nın uyuşmadığı belirtildi. Öte yandan videoyu izleyenler, videodaki kişinin elinde dövme olduğunu ve Sabriye A'nın elinde dövme olmadığını söyledi.

ZAHİDE YETİŞ'E TEPKİ YAĞDI

Zahide Yetiş'in canlı yayında Mehmet A'a eşi olduğu iddia edilen bir kadının cinsel ilişki görüntülerini göstermesine tepki yağdı. Kullanıcılar, "Videodaki kadınla bu aynı kişi değil. Reyting uğruna kadını zan altında bıraktılar. Kadın program değil herkesi şikayet etmeli.", "Bize ne milletin özelinden.", "Aynı kişi değil diye en alta haber girilmiş yine kesinleşmeden millet atlamış." ve "Ortada çocuk var etkileşim için bu kadar şey yapmasanız mı? Kapansın davayı mahkeme görsün." şeklinde yorumlar yaptı.