Zaferin Rengi filmi vizyona ne zaman girecek? Zaferin Rengi filmin oyuncuları kimler?
Oyuncu Yiğit Özşener, 'Zaferin Rengi' filminde Mustafa Kemal Atatürk karakterini canlandırıyor. Zaferin Rengi filmi vizyona ne zaman gireceği merak edilirken Zaferin Rengi filmin oyuncuları kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Zaferin Rengi filmi vizyona ne zaman girecek? Zaferin Rengi filmin oyuncuları kimler?
'Zaferin Rengi' filminde Mustafa Kemal Atatürk karakterini canlandıran oyuncu Yiğit Özşener'in makyajı 6 haftada tamamlandı ve uygulanması 5 saat sürdü. Ardından, Zaferin Rengi filmi vizyona ne zaman gireceği araştırılıyor. Zaferin Rengi filmin oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…
ZAFERİN RENGİ FİLMİ VİZYONA NE ZAMAN GİRECEK?
Oyuncu Yiğit Özşener, 'Zaferin Rengi' filminde Mustafa Kemal Atatürk karakterini canlandırıyor. Karakterin makyajı İranlı özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari tarafından 6 haftada tamamlandı ve uygulanması 5 saat sürdü. Film, 1918-1923 yılları arasında yaşanan milli mücadeleyi ve İstanbul'daki destek yapılanmasını anlatıyor. Film, 16 Şubat'ta vizyona girecek.
ZAFERİN RENGİ FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?
- Nejat İşler
- Yiğit Özşener
- Kubilay Aka
- Gülper Özdemir
- Gonca Vuslateri