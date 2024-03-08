İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Zafer Sevinç kimdir? İYİ Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Zafer Sevinç kimdir?

İYİ PARTİ İZMİR KARABURUN ADAYI KİM?

İYİ Parti Karaburun Belediye Başkan Adayı Zafer Sevinç oldu.

ZAFER SEVİNÇ KİMDİR?

1996 yılında Balıkesir'den Manisa'ya göç eden 6 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelen Zafer Sevinç, üniversite yıllarına kadar olan tüm ilk, orta ve lise hayatını Manisa'da tamamladı. Ardından üniversite eğitimi almak için İzmir'e gitti. Burada Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi için İstanbul'a giden Zafer Sevinç, İstanbul Üniversitesi'nde Özel Hukuk dalında yüksek lisansını tamamladı. Meslek hayatına avukat olarak atılan Zafer Sevinç, Garanti Bankası Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak 3 sene boyunca çalışmalarını yürüttü. 3 senenin sonunda işinden ayrıldı ve Avustralya'ya gitti. 1991 ve 1995 yılları arasında Avusturalya'nın Sydney isimli şehrinde İşletme Muhasebe ve Bankacılık Finans dallarında iki ayrı diploma alan Zafer Sevinç, eğitimini tamamladığı 1995 yılında Türkiye'ye geri dönüş yaptı. İstanbul'da bulunan Microsoft Türkiye firmasında genel müdüre bağlı olarak Yazılım Korsanlığı ile Mücadele Müdürlüğü'nde çalışan Zafer Sevinç, aynı zamanda bu şirketin hukuk koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürdü. Microsoft Türkiye'de çalıştığı dönemde BSA Türkiye (İş Yazılımcıları Birlikteliği) Genel Koordinatörlüğü de yapan Zafer Sevinç, Türkiye genelinde yaratıcı düşüncenin ve telif haklarının korunması için çeşitli çalışmalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi MİS Bölümü kapsamında 1 sene boyunca hukuk dersi de veren Zafer Sevinç, 200 yılında Microsoft Türkiye Batı Anadolu Bölge Müdürü oldu. 4 sene boyunca bu görevi sürdürdükten sonra, serbest avukat olarak İzmir'de çalışmaya başladı. Avukatlığın yanı sıra gayrimenkul ticareti, zeytin tarımı ve turizm otelciliği yatırımları da yapan Zafer Sevinç, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan Türkiye yerel seçimleri için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından, İYİ Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı olarak kamuoyuna duyuruldu. 17 Ocak 2024 tarihinde ismi açıklana Zafer Sevinç, bugünlerde adaylık süreci ile ilgili yoğun bir tempo içerisinde bulunuyor.

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.