Üye Girişi
Haberler

Zafer Peker kimdir? Zafer Peker Hakan Peker kardeş mi? Zafer Peker kaç yaşında, nereli mesleği ne?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Zafer Peker, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Zafer Peker hakkında merak edilenler. Zafer Peker hayatı ve biyografisi. Zafer Peker kimdir?

Gündemde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Zafer Peker merak konusu oldu. İşte Zafer Peker hakkında merak edilen Zafer Peker kimdir, Zafer Peker hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ZAFER PEKER KİMDİR?

Doğum: 4 Ekim 1959 (64 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Kardeşleri: Hakan Peker

Albümler: Aşkımız Var Gibi, Zafer Peker 2001

Zafer Peker Türk Pop müzik sanatçısı, besteci ve söz yazarıdır.

Zafer Peker ilk albümü Sensiz Olmaz 'ı 1992 yılı Temmuz ayında çıkardı. Albümde yer alan Diyemedim adlı parçası müzik severler tarafından büyük beğeni gördü ve albüm 1993 yılının yaz aylarında yeniden gündeme geldi. Best FM tarafından yılın en iyi slow şarkısı seçildi. Zafer Peker, 1994 yılında Kafayı Taktım Sana adlı albümünü çıkardı, bu albümden Sensiz Sabah Olmuyor şarkısı öne çıktı.

1996 yılında Dayanmıyor Yüreğim adlı albümü piyasaya çıktı; bu albümde Veresiye Olmaz en hareketli şarkısıydı. Albümlerinde kendi şarkılarına da yer vermeye başladı. 1999 yılında çıkan Aşkımız Var Gibi albümünde, hem albüme adını veren Aşkımız Var Gibi hem de Anlamazsın adlı şarkısı beğenilen şarkılar arasındaydı.

Bir sonraki albümü Zafer Peker 2001 'i şirketteki prodüksiyonlar ve konser çalışmaları nedeniyle uzun bir aradan sonra çıkaran sanatçı, son olarak 29 Ağustos 2005 tarihinde Zafer Peker 2005 albümüyle müzikseverlerle buluştu. Hakan Peker'in ağabeyi olan Zafer Peker, evli ve bir çocuk babasıdır.

Stüdyo Albümleri

1993: Sensiz olmaz (Diyemedim)

1994: Kafayı Taktım Sana

1996: Dayanmıyor Yüreğim

1999: Aşkımız var gibi

2001: Aşk-ı Şikayet

2005: Zafer Peker

2013: Vallahi (Aşk bize yakışmadı)

Teklileri

2017: Karabulut

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Hakan Peker Zafer Peker Gündem Magazin Haberler

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

 CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız

CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız

 Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek

Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek

Bakmadan Geçme

8 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 8 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Zafer Peker kimdir? Zafer Peker Hakan Peker kardeş mi? Zafer Peker kaç yaşında, nereli mesleği ne? EURO 2024 yarı final eşleşmeleri! Süper Lig ne zaman başlıyor 2025? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Temmuz Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir? Satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş kaç yaşında, nereli? Fransa seçim kim kazandı? 2024 Fransa seçim sonuçları! Yusuf Can Zeybek kimdir? Yusuf Can Zeybek kaç yaşında, nereli? Sağ kolun omuzdan sol kolun dirsekten aşağısı olmayan Ricardo Ten Argiels'e 2023'te İskoçya'da Dünya Bisiklet Şampiyonası engelli dalında.... Profesyonel boksta hangi sıklette mücadele eden boksör daha ağırdır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Hangisi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir. Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Paris'e ilk kez gelen turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu baş dönmesi görülen, Paris Sendromu adı verilen durumdan en çok hangi ülkeden gelen?
Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title