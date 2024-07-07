Zafer Peker kimdir? Zafer Peker Hakan Peker kardeş mi? Zafer Peker kaç yaşında, nereli mesleği ne?

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ZAFER PEKER KİMDİR?
Doğum: 4 Ekim 1959 (64 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye
Kardeşleri: Hakan Peker
Albümler: Aşkımız Var Gibi, Zafer Peker 2001
Zafer Peker Türk Pop müzik sanatçısı, besteci ve söz yazarıdır.
Zafer Peker ilk albümü Sensiz Olmaz 'ı 1992 yılı Temmuz ayında çıkardı. Albümde yer alan Diyemedim adlı parçası müzik severler tarafından büyük beğeni gördü ve albüm 1993 yılının yaz aylarında yeniden gündeme geldi. Best FM tarafından yılın en iyi slow şarkısı seçildi. Zafer Peker, 1994 yılında Kafayı Taktım Sana adlı albümünü çıkardı, bu albümden Sensiz Sabah Olmuyor şarkısı öne çıktı.
1996 yılında Dayanmıyor Yüreğim adlı albümü piyasaya çıktı; bu albümde Veresiye Olmaz en hareketli şarkısıydı. Albümlerinde kendi şarkılarına da yer vermeye başladı. 1999 yılında çıkan Aşkımız Var Gibi albümünde, hem albüme adını veren Aşkımız Var Gibi hem de Anlamazsın adlı şarkısı beğenilen şarkılar arasındaydı.
Bir sonraki albümü Zafer Peker 2001 'i şirketteki prodüksiyonlar ve konser çalışmaları nedeniyle uzun bir aradan sonra çıkaran sanatçı, son olarak 29 Ağustos 2005 tarihinde Zafer Peker 2005 albümüyle müzikseverlerle buluştu. Hakan Peker'in ağabeyi olan Zafer Peker, evli ve bir çocuk babasıdır.
Stüdyo Albümleri
1993: Sensiz olmaz (Diyemedim)
1994: Kafayı Taktım Sana
1996: Dayanmıyor Yüreğim
1999: Aşkımız var gibi
2001: Aşk-ı Şikayet
2005: Zafer Peker
2013: Vallahi (Aşk bize yakışmadı)
Teklileri
2017: Karabulut