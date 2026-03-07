Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün sosyal medyada borcunu isteyemeyen bir kullanıcıya verdiği taktik gündem oldu.

ÜNLÜ OYUNCUDAN İNANILMAZ TAKTİK

Bir kullanıcı, "Arkadaşıma 20 bin TL borç verdim ama geri alamıyorum. Bu parayı nasıl geri alabilirim?" diye sordu. Algöz ise dikkat çeken bir taktik önerdi.

Algöz, borç veren kişinin arkadaşına mesaj atmasını önererek şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşım bir ay önce sana 30 bin borç vermiştim, ne zaman ödersin?" diye yaz. Karşı taraf da büyük ihtimalle "Ne 30'u, sen bana 20 bin vermiştin" diye cevap verecek.

"İŞTE MAHKEMEYE SUNMAN İÇİN KANIT"

Ünlü oyuncu, bu yöntemle karşı tarafın borcu kabul etmiş olacağını belirterek, "İşte sana mahkemeye sunman için kanıt" sözleriyle önerisini tamamladı.

Algöz'ün bu tavsiyesi sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcıların bir kısmı yöntemi "pratik ve zekice" bulurken, bazıları ise bu yöntemin hukuki açıdan tartışmalı olabileceğini dile getirdi.

TEPKİYE BÖYLE YANIT VERDİ

Algöz kendisine tepki gösteren ve daha sonra ilgili paylaşımını silen bir kullanıcıya tepki gösterdi. Ünlü oyuncu bu taktiği avukatından aldığını ve paylaştığı için danışmanlık ücreti istemediğini belirterek, "Sana ne?" dedi.