Yusufeli Barajı nerede sorusu, Türkiye'nin enerji projeleriyle ilgilenen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yusufeli Barajı nerede sorusunun yanıtı sadece coğrafi bir bilgi değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefleriyle doğrudan bağlantılıdır. Peki, Yusufeli Barajı nerede? Yusufeli Barajı ne zaman yapıldı?

YUSUFELİ BARAJI NEREDE?

Yusufeli Barajı, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilmiştir. Bu stratejik konum, barajın hem hidroelektrik üretimi hem de bölge kalkınması açısından önemli bir rol üstlenmesini sağlamaktadır.

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali

YUSUFELİ BARAJI NE ZAMAN YAPILDI?

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce yaptırılan barajdır ve temeli 26 Şubat 2013'te atılmıştır. Yusufeli Barajı; Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilmiş olup, 540 MW kurulu güç ile yılda ortalama 1,8 milyar kWh enerji üretecektir. Tesis şu anda; çift eğrilikli beton kemer kategorisinde dünyanın en yüksek üçüncü, genel kategoride dünyanın en yüksek yedinci barajı konumundadır.

2022 yılının ilk günlerinde barajda su tutulmaya başlandı. 22 Kasım 2022'de tüm inşaat çalışmaları tamamlandı. Nehir yatağındaki bazı köylerle birlikte Yusufeli ilçe merkezin de taşınmasına neden olmuştur.