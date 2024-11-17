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Yusuf Tekin laiklik sözleri ne, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi?

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Demet Akalın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "laiklik" ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum" dedi. Peki, Yusuf Tekin laiklik sözleri ne, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi?

Demet Akalın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "laiklik" ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Bakan Tekin'in, "Sizin laiklikten anladığınız, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şeyle benim anladığım aynı değil." ifadelerinin ardından ünlü şarkıcıdan istifa çıkışı geldi. Yusuf Tekin laiklik sözleri ne, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi?

YUSUF TEKİN LAİKLİK SÖZLERİ NE?

Demet Akalın, Tekin'in konuşmasını alıntıladığı sosyal medya paylaşımında, "Korkunç! Gerçekten inanılır gibi değil! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum!" dedi. Akalın'ın paylaşımı kısa sürede 1 milyonun üzerinde görüntüleme aldı.

Tekin, Batman'da düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresinde şu ifadeleri kullandı:

"Sizin laiklikten anladığınız şey şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey ile benim laiklikten anladığım şey aynı değil. Ben laiklikten bütün vatandaşların, hangi dine inanırlarsa inansınlar dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyorum. Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını, yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına almayı laiklik gereğiyle yaptınız. Kendi ideolojik bakış açılarını bize dayatmak isteyen birileri evrensel tanımlamalarla asla örtüşmeyen kavramları bize dayatıyorlar ve bizi bunun üzerinden eleştiriyorlar"

Yusuf Tekin laiklik sözleri ne, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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