Yusuf Şimşek kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Kiraz Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek kaç yaşında, nereli?
Yeniden Refah Partisi, İzmir'in Kiraz ilçesi için belediye başkan adayını belirledi. Aday, Yusuf Şimşek olarak açıklandı. Şimşek'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Yusuf Şimşek hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi okuyabilirsiniz.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Peki, Yusuf Şimşek kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Kiraz Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
YUSUF ŞİMŞEK KİMDİR?
Yusuf Şimşek, Yeniden Refah Partisi İzmir- Kiraz Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.