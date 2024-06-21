Yusuf Kavaklı öldü mü? İlahiyatçı Yusuf Kavaklı neden öldü, ölüm sebebi ne?

Yusuf Kavaklı öldü mü? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Kanser tedavisi gören İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, Fatih Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'na defnedildi. Peki, Yusuf Kavaklı öldü mü? İlahiyatçı Yusuf Kavaklı neden öldü, ölüm sebebi ne?

YUSUF KAVAKLI ÖLDÜ MÜ?

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve bu süreçte Beyaz Tv'de Nur Viral ile program yapan Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, Fatih Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'na defnedildi. Bir süredir kanser tedavisi görürken dün hayatını kaybeden 78 yaşındaki Kavaklı için Fatih Camisi'nde öğle vaktinde tören düzenlendi. Çocukları Yavuz, Selim ve Sinan Kavaklı ile kardeşi Ömer Kavaklı camide taziyeleri kabul etti.

YUSUF KAVAKLI KİMDİR?

1946 senesinde Sivas'ta dünyaya gelen Yusuf Kavaklı, ilkokulu doğduğu köyde okudu. 1970 senesinde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1974 senesinde de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Çalışma hayatına 24 Ağustos 1966 tarihinde Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami'de İmam-Hatip olarak başladı.

1982 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Belçika'ya din eğitmeni olarak gönderildi. 1987 senesinde Türkiye'ye geri dönen Kavaklı, bir süre Silivri Merkez Vaizi olarak çalıştıktan sonra Küçükçekmece'ye kurucu müftü olarak tayin edildi ve bu görevini 14 sene sürdürdü. 2004 senesinde İstanbul İl Müftü Yardımcılığına getirildi, 2011 senesinde emekli oldu. Kavaklı uzun bir süredir Nur Viral ile Beyaz TV ekranlarında Hayatta Her Şey Var programında seyircilerden gelen dini soruları cevaplıyordu.