Yusuf Aydoğan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Menemen Belediye Başkan adayı Yusuf Aydoğan kaç yaşında, nereli?
Yusuf Aydoğan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Menemen Belediye Başkan adayı Yusuf Aydoğan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin İzmir- Menemen Belediye Başkan adayı olan Yusuf Aydoğan hakkında merak edilenler gündemde. Aydoğan'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yusuf Aydoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Peki, Yusuf Aydoğan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Menemen Belediye Başkan adayı Yusuf Aydoğan kaç yaşında, nereli?
YUSUF AYDOĞAN KİMDİR?
Yusuf Aydoğan, Yeniden Refah Partisi İzmir- Menemen Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.