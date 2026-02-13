Yusuf Alemdar'ın diploması yok mu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Yusuf Alemdar ne mezunu?

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın diploması olup olmadığına yönelik iddialar kamuoyunda tartışma yaratırken, Alemdar'ın ne mezunu olduğu sorusu da arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasına girdi. Eğitim hayatına dair detaylar ve biyografik bilgiler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

YUSUF ALEMDAR'IN DİPLOMASI YOK MU?

DAÜ cephesinden yapılan resmi açıklamada, Yusuf Alemdar'ın üniversite kayıtlarında yer almadığı bildirildi. Açıklama, Kıbrıs basınına yansıdı ve kısa sürede kamuoyunda geniş yankı buldu.

"ÖĞRENCİMİZ OLMADI, DİPLOMASI DA YOK"

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Şemi Bora, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde medyada yer alan iddialar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma gereği doğmuştur. Yusuf Alemdar'ın üniversitemize hiç kayıt yaptırmadığı, öğrencimiz olmadığı ve DAÜ diplomasına sahip bulunmadığı tarafımızca teyit edilmiştir."

BİYOGRAFİ BİLGİSİ YENİDEN TARTIŞMA KONUSU

Üniversiteden gelen bu açıklamanın ardından, Alemdar'ın kamuoyuna açık biyografisinde yer alan eğitim bilgisi yeniden gündeme taşındı. Özellikle resmi kaynaklarda yer alan özgeçmişlerin doğruluğu konusunda soru işaretleri oluştu.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA

DAÜ'nin net ifadeleri sonrası kamuoyunun gözü, SYusuf Alemdar'dan gelecek olası bir açıklamaya çevrildi. Şu ana kadar konuya ilişkin Alemdar cephesinden resmi bir değerlendirme yapılmış değil.