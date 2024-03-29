Yunanistan'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne?

Yunanistan'ın güneyinde deprem oldu. Vatandaşlar, depremin büyüklüğünü merak ediyor. Birçok kişi depreme ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, Yunanistan'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne?

YUNANİSTAN'DA NEREDE DEPREM OLDU?

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından 2.9 büyüklüğünde bir artçı deprem yaşandı.

YUNANİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.