Yükselen burç nedir, nasıl bulunur? Yükselen burç neye göre, nasıl hesaplanır?

Yükselen burç nasıl bulunur? Yükselen burç ne demek? Yükselen burç neye göre, nasıl hesaplanır? Yükselen burç, batı astrolojisinde, kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca verilen isimdir. İşte yükselen burç ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde…

YÜKSELEN BURÇ NEDİR?

Yükselen burcumuz, doğum anındaki saat ve dakika itibarıyla ufukta yükselen burçtur. Doğum haritasını bir çark olarak düşünürsek, Dünya'da aldığımız ilk nefes, kişiliğimizi ve fiziksel görünümümüzü belirleyen temel göstergedir.

YÜKSELEN BURÇ NASIL HESAPLANIR?

Kişinin doğduğu yerin coğrafi koordinatları ve doğum tarihi ile saati önemlidir. Bu sayede gökyüzündeki yıldızların haritası oluşturulur. Bu haritadan yola çıkılarak ufuk çizgisinden yükselen burç bulunur ve hesaplama işlemi yapılır.