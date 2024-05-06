YSK kesin sonuçlar! Vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını basın mensuplarına duyurdu. Peki, YSK kesin seçim sonuçlarına nereden bakılır? İşte YSK kesin sonuçlar haberimizde...

YSK KESİN SONUÇLAR

31 Mart 2024 pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güney Kaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimlerin yenileneceği ilan edildi.

Yener, "Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşmiştir. 30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır." dedi.

SEÇİME KATILIM ORANI KAÇ OLDU?

Yapılan seçimlerde katılımın en düşük olduğu büyükşehir belediye başkanlığı yüzde 67.34 ile Diyarbakır, il belediye başkanlığında yüzde 59.63 ile Bingöl, ilçe belediye başkanlığında yüzde 59.76 ile Diyarbakır Bağlar oldu.

Katılımın yüksek olduğu yerler ise büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 84.97 ile Manisa, il belediye başkanlığında yüzde 83.44 ile Artvin oldu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel seçiminde İl Genel Meclisi üyeliğinde 13 milyon 563 bin 800 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 80,09 olarak gerçekleşmiştir.

YSK KESİN SONUÇLARA NASIL BAKILIR?

YSK kesin sonuçları henüz https://sonuc.ysk.gov.tr/ sayfasında görüntülenemiyor. Ancak yakın zamanda vatandaşlara sonuçların açılacağı tahmin ediliyor.