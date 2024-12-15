Yozgat okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Yozgat'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)?

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve karlı hava, Yozgat'ta da yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilirken, Yozgat'ta okulların tatil olup olmayacağı vatandaşların gündeminde. Yozgat okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi Yozgat'ta okul yok mu (Yozgat Valiliği Açıklaması)?

YOZGAT VALİLİĞİ DUYURUSU

Değerli Vatandaşlarımız;

Meteorolojiden alınan verilere göre İlimizde gece geç saatlerden itibaren kuvvetli kar yağışı beklenmektedir.

Lütfen mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım.

Kış lastikleri takılı olmayan araçlarınızla yola çıkmayın

Sileceklerinizi kontrol edin

Araçlarınızın kış bakımlarının tam olduğundan emin olun

Aracınızın yakıt deposunun dolu olmasına özen gösterin

Aracınızda zincir, takoz, çekme halatı bulundurmayı ihmal etmeyin.

Bu önlemler sizin ve sevdiklerinizin güvenliği için hayati önem taşıyor!

Sağlıklı ve güvenli yolculuklar dileriz.

Güzergahınızdaki yol/hava durumlarını kontrol etmeyi lütfen unutmayın.

YOZGAT OKULLAR TATİL Mİ?

Konu ile ilgili Sivas Valiliği tarafından henüz tatil açıklaması gelmedi.



YOZGAT HAVA DURUMU

16 Aralık





