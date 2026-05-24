Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil

CHP'li Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na "hain" diyenlerin partiden ihraç edileceğine yönelik haberler üzerine konuşan Bıyık, bu ifadeyi bile yetersiz bulduğunu belirtti.

"KENDİSİ AYNI ZAMANDA İŞGALÇİ VE OPERASYONCU BİRİSİDİR"

Bıyık şunları söyledi: "Kemal Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiden ihraç edileceğine dair bir haber okudum. Bu vesileyle Kemal Kılıçdaroğlu’na yalnızca hain demeyi yeterli bulmadığımı belirtmek istiyorum. Çünkü kendisi yalnızca hain değil aynı zamanda işbirlikçi, işgalci ve operasyoncu birisidir.

Devletin polisiyle partilileri karşı karşıya getirmekten imtina etmeyen, milyonlarca insanın iradesini gasp ederken bir an bile geri adım atmayan bu kişiye ne desek azdır. Böyle bir kişinin karşısında olup onunla mücadele etmek, tarihin bize yüklediği en doğru vazifelerden biridir."

