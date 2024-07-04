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Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yol Arkadaşım filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yol Arkadaşım konusu, özeti ve Yol Arkadaşım oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yol Arkadaşım filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yol Arkadaşım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yol Arkadaşım filmini izleyecek olanların merak ettiği Yol Arkadaşım konusu nedir, Yol Arkadaşım oyuncuları kimler ve Yol Arkadaşım özeti gibi konuları inceliyoruz.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmaktır.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oğuzhan Koç - Onur

• İbrahim Büyükak - Şeref

• Emre Kınay - Fevzi

• Aslı Bekiroğlu - Bahar

• Eda Ece - Aysun

• Bahar Şahin - Cemre

• Muharrem Bayrak - Ahmet

• Toygan Avanoğlu - Çapkın Doktor Kamuran

• Rahşan Fırtına - Nazan

• Yakup Yavru - Haşmet

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.

Osman Demir
Osman Demir
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