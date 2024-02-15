YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI: YÖKDİL Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? YÖKDİL Sınav giriş belgesi açıldı mı?

Yökdil Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sorusu, başvuruların alınmasının ardından başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından internet üzerinde araştırılıyor. YÖKDİL Sınavına katılacak olan adaylar sınavın gerçekleşmesine kısa bir süre kala YÖKDİL Sınav giriş belgelerinin son duruma dair detayları sorgulatıyor. Peki, YÖKDİL Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? YÖKDİL Sınav giriş belgesi açıldı mı?

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/1) başvuran adayların Sınava Giriş Belgeleri'nin erişime açıldığı belirtilmiştir. Adaylar, sınavın yapılacağı bina ve salon bilgilerine atanmışlardır.

Sınava katılacak adaylar, Sınava Giriş Belgesini 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren saat 14.00'ten sonra ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. Ayrıca, bu belge üzerinde sınavın yapılacağı yer bilgisi bulunmaktadır.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YÖKDİL Sınav giriş belgesi alacak olan adaylar haberimiz içerisinde yer almakta olan YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI LİNKİ bölümüne tıklayarak YÖKDİL Sınav giriş belgesi için gerekli resmi internet sitesi adresine ulaşabilirler.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI LİNKİ