YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM sorgulama ekranı!

Yökdil sınav sonuçlarının açıklanma tarihi merakla bekleniyor. Adaylar, sonuçların bugün açıklanıp açıklanmayacağını araştırıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. YÖKDİL sonuçlarının ne zaman duyurulacağı aratılıyor. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları bugün açıklanır mı? Detaylar haberimizde...

YÖKDİL/2 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL'in ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YÖKDİL/2 sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YÖKDİL SONUCU SORGULAMA EKRANI