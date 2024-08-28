YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM sorgulama ekranı!
YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi merakla bekleniyor. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer yapmak isteyen adaylar için düzenlenen YÖKDİL sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Sınav sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağı adaylar tarafından araştırılıyor.
Yökdil sınav sonuçlarının açıklanma tarihi merakla bekleniyor. Adaylar, sonuçların bugün açıklanıp açıklanmayacağını araştırıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. YÖKDİL sonuçlarının ne zaman duyurulacağı aratılıyor. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları bugün açıklanır mı? Detaylar haberimizde...
YÖKDİL/2 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL'in ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YÖKDİL/2 sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
YÖKDİL/2 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
YÖKDİL SONUCU SORGULAMA EKRANI