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YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır? 2024 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? #128226 YÖKDİL BAŞVURU EKRANI!

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YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır ve 2024 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? Bu soruların yanıtları ve daha fazlası YÖKDİL başvuru ekranında! YÖKDİL, yabancı dil bilgisini ölçen ve akademik kariyer yapmayı planlayan kişiler tarafından tercih edilen bir sınavdır. 2024 YÖKDİL sınavına başvuru yapmak ve ücret bilgilerine ulaşmak için YÖKDİL başvuru ekranını ziyaret edebilirsiniz.

Adaylar, YÖKDİL sınavının ne zaman olduğunu merak ediyor. 2024 YÖKDİL/2 başvuruları 25 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak ve sınav 11 Ağustos 2024'te gerçekleştirilecek. Peki, YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır? 2024 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL BAŞVURU EKRANI!

YÖKDİL/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL/2 başvuru ücreti 490 TL olarak belirlendi.

YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır? 2024 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL BAŞVURU EKRANI!

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da yapabilecek.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos 2024 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır? 2024 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL BAŞVURU EKRANI!

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 sınav sonuçları 29 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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