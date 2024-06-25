YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır? 2024 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? #128226 YÖKDİL BAŞVURU EKRANI!

Adaylar, YÖKDİL sınavının ne zaman olduğunu merak ediyor. 2024 YÖKDİL/2 başvuruları 25 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak ve sınav 11 Ağustos 2024'te gerçekleştirilecek. Peki, YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır? 2024 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL BAŞVURU EKRANI!

YÖKDİL/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL/2 başvuru ücreti 490 TL olarak belirlendi.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da yapabilecek.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos 2024 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 sınav sonuçları 29 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.