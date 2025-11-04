Haberler

YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın YÖK denkliği almadan yüksek lisans eğitimine başladığı iddiası kamuoyunda infiale neden oldu. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberleri yalanlayan YÖK yaptığı yazılı açıklamada "Sayın Hakan Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yükseköğrenimine ilişkin açıklama yaptı.

Kurul, Bakan Fidan'ın YÖK denkliği almadan yüksek lisans eğitimine başladığı iddiasını yalanlayıp Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük olmadığını bildirdi.

"DENKLİK İŞLEMLERİ DEVAM EDERKEN YÜKSEK LİSANSA BAŞLADI"

Hakan Fidan'ın Maryland Üniversitesi'nden 1997 yılında mezun olduğunu kaydeden YÖK, gerekli kredileri tamamlayan ve diğer şartları sağlayan Fidan'ın denklik işlemleri devam ettiği sırada Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladığını bildirdi.

"1998'DE DENKLİK BELGESİ DÜZENLENDİ"

Açıklamada, "Yüksek lisans eğitimi sürecinde Sayın Hakan Fidan'ın kurulumuza yaptığı denklik başvurusu olumlu sonuçlanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla 'Politik Bilimler' alanında Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlenmiştir." denildi.

"USULSÜZLÜK SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1996 yılında Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre denklik almadan yüksek lisans eğitimine başlanması ve devam edilmesi mümkündür. Ancak denklik işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, denklik belgesini lisansüstü eğitimin tamamlanmasına kadar teslim etmek ve yüksek lisans eğitimlerinde de başarılı olmak koşuluyla diploma almaya hak kazanırlar."

Erdem Aksoy
