YÖK Atlas, tercih yapacak adaylara geçmiş yıllara ait verilerle destek sunarak, daha gerçekçi ve hedef odaklı tercih listesi oluşturmalarına yardımcı oluyor. "YÖK Atlas tercih listesi nasıl hazırlanır?" sorusunun yanıtını bilmek, yerleşme şansını artırmak açısından büyük avantaj sağlıyor. Peki, YÖK Atlas tercih listesi nasıl hazırlanır? YKS tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

YKS TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

YÖK Atlas tercih robotu, adayın kendi başarı sırasını girerek, bu sıralamaya en uygun bölümleri önermektedir. Tercih listesi oluştururken, başarı sırasına yakın bölümler öncelikli olarak seçilmeli, daha sonra alt ve üst sıralardan "riskli" ve "garanti" tercihler eklenmelidir.

İlk olarak, adaylar tercih edecekleri bölümlerin kontenjan durumuna, eğitim süresine ve özel koşullarına dikkat etmelidir. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehir, barınma ve ulaşım olanakları da tercih kararını etkileyen önemli faktörlerdir.

Tercih listesi oluşturulurken adayların sadece puana değil, başarı sıralamasına göre hareket etmeleri önerilir. Çünkü üniversite yerleştirmeleri, başarı sırası esas alınarak yapılır. ÖSYM tercih kılavuzunda bu bilgilere yer verilmiştir ve YÖK Atlas bu bilgileri pratik bir şekilde sunar.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 YKS tercihleri, 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve her aday 24 tercih hakkına sahip olacak.

2025 YKS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

2025 YKS kapsamında öğrenciler, toplamda 24 tercih hakkına sahip olacak.