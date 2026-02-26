Yoğun bakımdaki usta oyuncudan haber var
"Seksenler" dizisinde Muzaffer karakteriyle tanınan usta oyuncu Yalçın Özden, 25 Şubat'ta beyin kanaması geçirdi ve yoğun bakıma alındı. 78 yaşındaki sanatçının tedavisi devam ederken, kardeşi Mehmet Özden'den sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Özden'in sağlık durumunun iyiye giderken birkaç gün içinde normal servise alınması bekleniyor.
- Yalçın Özden, 25 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma kaldırıldı.
- Yalçın Özden'in kardeşi Mehmet Özden, sanatçının durumunun iyiye gittiğini ve üç gün sonra normal odaya alınacağını belirtti.
"Seksenler" dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Yalçın Özden, 25 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. 78 yaşındaki sanatçının tedavisi devam ederken, ailesinden yeni bir açıklama geldi.
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Özden'in sağlık durumuna ilişkin bilgiyi kardeşi Mehmet Özden paylaştı. Yoğun bakım ünitesindeki tedavinin sürdüğünü belirten Özden, sürecin olumlu ilerlediğini ifade etti.
"DURUMUNUN İYİYE GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİK"
Habertürk'e konuşan Mehmet Özden, "Hala yoğun bakımda. Dualarımız onunla. Durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Üç gün sonra normal odaya alınacağı ifade edildi" dedi.