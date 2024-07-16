YKS yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nedir, nasıl kullanılır?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçları açıklandı ve adaylar sonuçlara erişim sağladı. Yerleştirme puanı, ek puanlı yerleştirme ve ham puan kavramları merak ediliyor. İşte, YKS yerleştirme puanı ve ek yerleştirme puanı hakkında detaylar…

YKS YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

YKS yerleştirme puanı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre hesaplanan ve üniversiteye yerleşmede kullanılan bir puandır. Bu puan, adayların sınavda elde ettikleri sayısal ve sözel puanların yanı sıra lise başarı puanlarıyla birlikte hesaplanır. Yerleştirme puanı, adayların tercih ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşme sırasında belirleyici bir rol oynar. Her bölüm ve üniversite için belirlenen taban puanlar, adayların hangi programa yerleşebileceklerini belirlemek için referans oluşturur.

EK YERLEŞTİRME PUANI NASIL KULLANILIR?

Ek yerleştirme puanı, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ek olarak kazanabilecekleri ek puan türleridir. Bu puanlar, öğrencilerin belirli şartları sağlaması durumunda eklenir ve yerleştirme sürecinde avantaj sağlar.

Ek puan, mesleğe yönelik program uygulayan liselerden mezun olan öğrencilere, kendi alanlarıyla ilgili meslek yüksekokulları ve bazı lisans programlarına yerleştirme sürecinde eklenen bir puandır. Bu ek puanlar, öğrencilerin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı üzerine belirli katsayılarla çarpılmasıyla hesaplanır. Detaylı bilgi ve güncel bilgilendirme için ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve ilgili kılavuzları takip edilebilir.