Yks ücreti hangi bankaya yatırılacak 2024? Sorusu, YKS sınavına katılacak olan adaylar tarafından internet üzerinde konuya ilişkin olarak araştırılmakta. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklama ile birlikte merak edilmekte olan sorular da yanıt buldu. Peki, YKS ücreti hangi bankaya yatırılacak 2024? YKS ücreti nereden, nasıl ödeniyor?

YKS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK 2024?

YKS sınavına başvuru gerçekleştirecek olan adaylar Ziraat Bankası ile birlikte YKS ücret ödeme işlemini gerçekleştirebilirler. Adaylar bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine YKS sınav ücretini yatırmak istediklerini beyan ederek YKS sınav başvuru ücretini ödeme işlemini gerçekleştirebilir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları başladı. Sınava başvuracaklar her oturum için 295 TL ödeme yapacak. 3 oturuma da katılacak adaylar 885 TL ödemek zorunda kalacak.