YKS tercihleri ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM tercih sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

Yks tercihleri ne zaman açıklanacak 2025? 2025 YKS tercih süreci 1 Ağustos itibarıyla başladı. Adaylar, tercihlerini Ösym'nin resmi sitesi üzerinden yapabiliyor. Tercih dönemi 13 Ağustos'ta sona erecek ve ardından sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi sonuçların, tercih süresinin sona ermesinden sonraki 1 hafta ila 10 gün içinde duyurulması bekleniyor. İşte detaylar…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak 2025 sorusuna yönelik olarak ÖSYM henüz net bir tarih paylaşmadı. Ancak geçmiş yılların tercih takvimine bakıldığında, yerleştirme sonuçlarının tercihlerin sona ermesinden itibaren yaklaşık 7-10 gün içinde açıklandığı görülüyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu, 30 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM tarafından yayınlandı. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte adaylar, üniversitelerin kontenjanlarını ve taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini yapmaya başladılar. Tercihler 1 Ağustos - 13 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL SORGULANIR?

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak 2025 sorusuna yanıt arayan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesi olan osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci de başlayacak ve öğrenciler yerleştirildikleri üniversitelere kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.