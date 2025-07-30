YKS tercihleri başladı mı? 2025 ÖSYM tercih kılavuzu!

YKS tercihleri başladı mı? 2025 ÖSYM tercih kılavuzu!
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2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların merakla beklediği YKS tercihleri süreci resmen başladı. ÖSYM, tercihlerin 30 Temmuz 2025 tarihinde alınmaya başlandığını duyurdu. Peki YKS tercihleri nasıl yapılır?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS tercihleri sırasında adayların başarı sıralamalarına göre tercih yapmaları öneriliyor. 2025 ÖSYM tercih kılavuzu ile birlikte taban puanlar, kontenjanlar ve özel koşullar da yayımlandı. YKS tercihleri hakkında detayları sizin için derledik. Peki, YKS tercihleri başladı mı?

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM, 2025 yılı YKS tercih sürecinin 30 Temmuz 2025 tarihinde başladığını ve adayların tercihlerini 11 Ağustos 2025 tarihine kadar yapabileceğini duyurdu.

YKS tercihleri başladı mı? 2025 ÖSYM tercih kılavuzu!

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan AİS üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Adaylar, YKS tercihleri sırasında en fazla 24 tercih yapma hakkına sahip olacak. ÖSYM, tercihlerin başarı sıralamasına göre yapılmasını öneriyor. YKS tercihleri yapılırken 2025 ÖSYM tercih kılavuzu dikkatle incelenmeli.

YKS tercihleri başladı mı? 2025 ÖSYM tercih kılavuzu!

ÖSYM TERCİH KILAVUZU

YKS tercihleri için yayımlanan kılavuzda, üniversite programlarının taban puanları, kontenjan sayıları, puan türleri ve özel koşullar ayrıntılı şekilde yer alıyor. 2025 ÖSYM tercih kılavuzu, adayların doğru tercih yapması için en önemli kaynaklardan biri oluyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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