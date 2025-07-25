YKS tercihleri ais.osym.gov.tr üzerinden mi yapılacak? YKS tercih ekranı ne zaman açılacak 2025?

Milyonlarca öğrencinin hayatını etkileyecek tercih süreci öncesinde, tercih işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı büyük önem taşıyor. Tercih dönemine kısa bir süre kala, bu sorunun yanıtı ÖSYM tarafından net bir şekilde açıklandı. "Yks tercihleri ais.osym.gov.tr üzerinden mi yapılacak?" sorusunun cevabı, ÖSYM tarafından yayımlanan duyurularla kesinlik kazandı. Peki, YKS tercihleri ais.osym.gov.tr üzerinden mi yapılacak?

YKS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

ÖSYM'nin belirlediği kurallar doğrultusunda, tercih işlemleri yalnızca ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak ve bu sistem dışında hiçbir kanal geçerli olmayacaktır.

Ayrıca ÖSYM'nin resmi mobil uygulaması da tercih işlemleri için kullanılabilir. Ancak tercihlerin asıl ve güvenilir yapıldığı adres ais.osym.gov.tr olmaya devam ediyor. Bu sistem üzerinden yapılan tercihler, ÖSYM'nin veri tabanına doğrudan kaydedilir ve tercih sürecinin resmî olarak tamamlanmasını sağlar.

YKS TERCİH EKRANI AÇILDI MI?

YKS tercih ekranı henüz açılmadı. Tercih işlemleri, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 00:00 itibarıyla başlayacak ve 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü sona erecek.

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu henüz açıklanmadı.