YKS TERCİH SONUCU SORGULA! ÖSYM tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Binlerce aday, YKS tercih sonuçları sorgula ekranı aracılığıyla hangi üniversiteye yerleştiğini öğrenmek için bekliyor. 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmemiş olsa da, sonuçların 25–29 Ağustos 2025 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, sonuçlara Ösym'nin resmi sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Peki, YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? Üniversiteye yerleşen adaylar kayıt sürecine nasıl hazırlanmalı? İşte YKS tercih sonuçları sorgulama sürecine dair en güncel bilgiler…

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih sonuçları sorgula ekranı, ÖSYM tarafından sonuçların ilan edilmesiyle aktif hale geldi.

YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle birlikte sonuc.osym.gov.tr adresinden tercih sonuçlarını online olarak öğrenebilecek. Aynı zamanda ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de sorgulama yapmak mümkün olacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre ise sınavın sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de yapılabilecek.