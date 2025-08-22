YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS tercih sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?
YKS tercih süreci tamamlandı. ÖSYM'nin resmi platformu üzerinden tercihlerini yapan adaylar, şimdi üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Sonuç tarihi gündemdeki yerini korurken, öğrenciler sık sık sorgulama ekranını kontrol ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS tercih sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?
2025 YKS tercih dönemi sona erdi ve şimdi adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihte. Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, aldıkları puanlar doğrultusunda tercihlerini yaptı. ÖSYM tarafından duyurulacak yerleştirme sonuçları, hangi üniversite ve bölüme kayıt hakkı kazandıklarını göstereceği için büyük bir merak konusu. Bu yüzden, "2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu adaylar arasında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS yerleştirme süreci ÖSYM tarafından yönetiliyor. Tercih dönemi takvimi açıklanmış olsa da, yerleştirme sonuçlarının kesin açıklanma tarihi henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler 25 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında alınırken, sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların Eylül ayını beklemeden açıklanması öngörülüyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ÖSYM, "YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusunu yaptıktan sonra adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden tercih sonuçlarını sorgulayabilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle yapılan sorgulamada, şifresini unutanlar ÖSYM'nin "şifremi unuttum" seçeneği veya e-Devlet üzerinden giriş yapma imkanına sahip olacak. Sonuçlar ekranında adaylar, yerleştikleri üniversite, bölüm, puan türü ve tercih sıralaması gibi detayları kolaylıkla görebilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihlerde gerekli belgelerle üniversitelere başvuruda bulunacak. Kayıt işlemleri hem e-Devlet üzerinden online olarak hem de üniversitelerin öğrenci işleri birimlerinde yüz yüze yapılabilecek. Bu yıl kayıtların 25-30 Ağustos tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.
- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasınınaslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge.
- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.