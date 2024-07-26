YKS TERCİH ROBOTU || YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır?

Üniversite eğitimi almak isteyen adaylar, YKS tercihlerinin ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyorlar. Seçmek istedikleri üniversiteleri ve bölümleri tercih listelerine ekleyerek, puan sıralamalarına göre uygun bir üniversiteye yerleşmeyi hedefliyorlar. YÖK Atlas tercih robotuna nereden ulaşılır? YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır?

YÖK ATLAS YKS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas YKS Üniversite tercih robotu https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresi üzerinden Lisans ve ya Ön lisans tercih sihirbazı sekmeleri üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024-YKS tercihleri 25 Temmuz Perşembe günüsaat 16.00 itibariyle başladı. Tercihler 2 Ağustos 2024 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecekler.