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YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sıralaması sorgulama ekranı!

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2024 YKS taban puanları ve başarı sıralamaları, YÖK Atlas üzerinden sorgulanabilecek. 2 ve 4 yıllık üniversite puanları ve başarı sıralamaları, adayların tercihlerini yaparken önemli bir kılavuz olacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy, milyonlarca adayın yarıştığı 2024- Yks sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını belirtti. Adaylar, YKS tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite puanları araştırılıyor.

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak olan tercih kılavuzunda, 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son aldığı puanlar yer alacak.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sıralaması sorgulama ekranı!

SINAV 8-9 HAZİRAN'DA YAPILMIŞTI

ÖSYM, 2024-YKS kapsamında 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarını gerçekleştirmişti. YKS'ye 3 milyon 120 bin 878 aday başvurmuştu.

YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sıralaması sorgulama ekranı!

TERCİH SÜRECİ BAŞLAYACAK

Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımladı.

YÖK ATLAS SORGULAMA EKRANI

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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