YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 YKS sonuçları ne zaman? #9997

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) 2024 oturumları sona erdi ve şimdi öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçların açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre ilan edildi. YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 YKS sonuçları ne zaman? İşte merak edilenler...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2024 sınav sonuç takvimine göre, YKS sınav sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuçları öğrenmek için adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından yararlanabilirler. Sonuçlarda doğru ve yanlış cevap sayıları, TYT puanı ve başarı sırası ile varsa AYT ve YDT puanları, başarı sıraları, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM'nin internet sayfasındaki duyurular adaylar için bağlayıcı niteliktedir.