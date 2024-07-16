Üye Girişi
Haberler

YKS SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI: https://sonuc.osym.gov.tr

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden görüntüleyebilirler. Sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiler ve sınavın sonuçlarına dair daha fazla bilgi için ilgili web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ÖSYM Başkanı Ersoy, milyonlarca adayın yarıştığı 2024- Yks sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını belirtti. Sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiler ve sınavın sonuçlarına dair daha fazla bilgi için ilgili web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

YKS SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI: https://sonuc.osym.gov.tr

YKS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklanmasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ösym YKS YDT AYT TYT Gündem Eğitim Haberler

2024 YKS sonuçları açıklandı

2024 YKS sonuçları açıklandı

 Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

 Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 Hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü, kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yardımına koştu

Hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü, kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yardımına koştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title