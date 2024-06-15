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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite adaylarının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu araştırılıyor.

Yks sonuçlarını sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Üniversite sınavına giren adaylar, YKS sonuçları için ÖSYM'yi bekliyor. ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi.YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2024 YKS sonuçları 17 Temmuz'da erişime açılacak.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açıldığında, adaylar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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