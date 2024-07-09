Yks adayları sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı TYT, AYT ve YDT'nin sona ermesiyle adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2024 YKS (TYT- AYT- YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?

Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alacak ve 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren erişime açılacak.

YKS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

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