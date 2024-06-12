YKS ne zaman açıklanacak? TYT- AYT- YDT ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları nereden öğrenilir?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarının açıklanma tarihi ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenir ve genellikle sınavdan yaklaşık bir ay sonra açıklanıyor. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adaylar, YKS sonuçlarını nereden sorgulayacağını araştırıyor.

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı ancak sonuçların genellikle Temmuz ayı sonunda açıklandığı biliniyor.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS sonuçlarını öğrenmek için adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmalıdır.

ÖSYM YKS SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI (LİNK)