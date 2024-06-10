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YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TYT-AYT sınav sonucu ne zaman? YKS sonuç sorgulama ekranı!

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YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TYT-AYT sınav sonucu ne zaman? Üniversite adaylarının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgiler araştırılıyor. TYT-AYT sınav sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı hakkında detaylar haberimizde.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2024 yılı için 8 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Adayların Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılabilmeleri için zorunlu olan bu oturumun ardından, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman duyurulacak? YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TYT-AYT sınav sonucu ne zaman? YKS sonuç sorgulama ekranı! İşte ayrıntılar...

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TYT-AYT sınav sonucu ne zaman? YKS sonuç sorgulama ekranı!

Adaylar, YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçlarına erişim sağladıklarında, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TYT-AYT sınav sonucu ne zaman? YKS sonuç sorgulama ekranı!

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ösym AYT TYT YKS Gündem Eğitim Haberler

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