Her yıl yüz binlerce öğrencinin kaderini belirleyen sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Peki 14 Temmuz ÖSYM YKS sonuçları açıklanır mı? Yapılan resmi açıklamalara göre, YKS 2025 sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Adaylar bu yıl da sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden öğrenecek. Hem TYT, hem AYT hem de YDT oturumlarının sonuçları aynı gün erişime açılacak. Peki, YKS ne zaman açıklanacak? 14 Temmuz ÖSYM YKS sonuçları bugün açıklanır mı? SON DAKİKA!

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak.

14 TEMMUZ ÖSYM YKS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Bugün yani 14 Temmuz 2025 Pazartesi itibarıyla herhangi bir sonuç açıklaması yapılmayacak. Bu nedenle 14 Temmuz ÖSYM YKS sonuçları açıklanacak mı? sorusunun yanıtı: Hayır, sonuçlar bugün açıklanmayacak. ÖSYM'nin sınav takvimine sadık kalınarak sonuç tarihi 22 Temmuz olarak belirlendi.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara yalnızca https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.