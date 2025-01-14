2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) için geri sayım başladı. "Yks ne zaman 2025?" sorusu, sınava hazırlanan öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre, YKS 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. Bu sınav, milyonlarca adayın üniversite hayallerini gerçekleştirmek için katılacağı en önemli aşamalardan biri olacak. Peki, YKS ne zaman 2025? TYT- Ayt'ye kaç gün kaldı? YKS sayaç!

YKS NE ZAMAN 2025?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

TYT-AYT NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacaktır.