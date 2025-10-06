YKS ek yerleştirme sonuçları 2025: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanacak?

2025 YKS ek tercih sonuçları için adaylar heyecanlı bir bekleyiş içindeler. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre ek tercihler 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi gözler, üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yerleşmek isteyen binlerce adayın erişebileceği sonuçların açıklanmasına çevrildi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanacak? YKS ek yerleştirme sürecine dair tüm detaylar haberimizde...

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2025

Ek yerleştirme, adayların üniversiteye giriş sürecinde ikinci bir şans elde etmesini sağlayan kritik bir dönemdir. İlk yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar ve kayıt yaptırmayan adayların bıraktığı yerler, ek yerleştirme ile dolduruluyor.

2025 yılı için ek tercihler, ÖSYM'nin belirlediği 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alındı. Bu tarihlerde tercih yapan adaylar, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Ek yerleştirme sürecinde adaylar, en fazla 24 tercih hakkını kullanabiliyor ve tercihlerini stratejik bir şekilde yapmaları başarı şansını artırıyor.

ÖSYM'nin resmi açıklaması henüz gelmese de geçmiş yılların verileri, ek yerleştirme sonuçlarının Ekim ayının ikinci haftasında ilan edildiğini gösteriyor. Bu yıl da adayların sonuçlara 6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında erişmesi bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2025 YKS ek tercih sonuçlarını henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak önceki yıllarda, ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların yaklaşık 10 gün ile 2 hafta içinde erişime açıldığı gözlemleniyor.

Bu kapsamda adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte hangi üniversite ve bölümlere yerleşebildiklerini öğrenebilecek. Sonuçlara ulaşan adaylar, ilgili üniversitelerin duyurduğu tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS ek tercih sonuçlarının kesin açıklanma tarihi ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Ancak uzmanlar ve geçmiş yılların verilerine göre sonuçların Ekim ayının ikinci haftasında, yani 6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar, sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecekler. Ayrıca, yerleşme durumuna göre kayıt takvimi ve gerekli belgeler hakkında üniversiteler tarafından bilgilendirme yapılacak.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ek yerleştirme, adayların kontenjan boşluklarından yararlanmasını sağlayan bir mekanizmadır. İlk yerleştirme sonucunda bazı bölümlerde boş kontenjanlar kalabilir. Bu boş kontenjanlar, ek yerleştirme sürecinde tercih yapan adaylara sunulur.

Adaylar, ek yerleştirme kapsamında maksimum 24 tercih hakkını kullanabilir. Yerleştirme işlemi, adayların puanlarına ve tercih önceliklerine göre ÖSYM tarafından gerçekleştirilir. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kazanan adaylar, üniversitelerin duyurduğu kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmakla yükümlüdür.

Ek yerleştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, tercihlerin doğru ve stratejik yapılmasıdır. Ayrıca adayların, yerleşebilecekleri kontenjanları ve bölüm özelliklerini önceden incelemeleri önerilir.