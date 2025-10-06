YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2025: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) ek yerleştirme süreci, milyonlarca adayın merakla takip ettiği bir dönemdir. 2025 yılı ek tercih işlemleri tamamlandıktan sonra, adaylar "Yks ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını arıyor. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılacak? YKS ek yerleştirme sürecine dair tüm detaylar haberimizde...

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS ek yerleştirme sonuçları, adayların tercihlerini tamamlamasının ardından ÖSYM tarafından değerlendirmeye alınır. 2025 yılı için YKS ek tercih sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak uzmanlar ve önceki yılların deneyimi göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların 13 Ekim 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Adayların yerleştirme sonuçlarını takip edebilmeleri için ÖSYM'nin resmi internet sitesi en güvenilir kaynak olarak öne çıkıyor. Açıklamanın ardından adaylar, yerleştirildikleri programı ve kayıt tarihlerini kolayca öğrenebilecek.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi, adaylar tarafından en çok merak edilen konulardan biri. YKS ek yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra ÖSYM, tüm adayların yerleştirme işlemlerini detaylı bir şekilde inceleyip değerlendirmelerini yapıyor.

Geçmiş yıllarda ek tercih sonuçları, ek tercih başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 1-2 hafta içinde açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir zamanlama öngörülüyor. ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklama, adayların kayıt tarihlerini de kapsayan detayları içeriyor.

Önemli Not: Sonuç açıklanır açıklanmaz, adaylar kendi yerleştirme belgelerine ÖSYM üzerinden erişebilir. Belgelerde kayıt işlemleriyle ilgili tüm tarihler net bir şekilde yer alır.

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacaktır. Bu tarihler, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hem ÖSYM tarafından hem de adayların yerleştirme belgelerinde duyurulur.

Adaylar, belirtilen kayıt süresi içinde üniversitelere başvurmak zorundadır. Kayıt süresi içinde başvuruda bulunmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder. Bu nedenle kayıt tarihlerini dikkatle takip etmek son derece önemlidir.

Kayıt işlemleri sırasında adayların yanlarında bulundurması gereken belgeler, üniversitelerin resmi web sitelerinde ve 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda ayrıntılı olarak belirtilmektedir.