YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS ek tercih sonuçları!

Yks tercih süreci 1 Ağustos itibarıyla başlamış ve adaylar tarafından yoğun ilgiyle takip edilmişti. Tercihlerin sona ermesiyle birlikte, gözler şimdi Ösym'nin açıklayacağı yerleştirme sonuçlarında. Sonuçların ardından üniversite kayıtları başlayacak, yerleşemeyen adaylar ise ek tercih dönemini bekleyecek. YKS ek tercih ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS tercih süreci tamamlanırken, adaylar şimdi heyecanla yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu nedenle tercih sonuçlarının en geç 1 Eylül'e kadar ilan edilmesi öngörülüyor. Geçtiğimiz yılların takvimleri incelendiğinde ise sonuçların genellikle ağustos ayının son haftasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor. Sonuçların açıklanmasının ardından kesin kayıt süreci başlayacak; herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ise ek tercih dönemi için hazırlık yapacak. Üniversite hayaline bir adım daha yaklaşan adaylar için kritik süreç artık sona yaklaşıyor.

YKS EK TERCİH OLACAK MI 2025?

Geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış, ek yerleştirme süreci ise 6 Eylül'de yayımlanan kılavuzla başlamıştı. Ek tercih başvuruları 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunu yayınlaması ve sürecin detaylarını duyurması bekleniyor. İlk yerleştirme sonuçlarında bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci büyük önem taşıyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

ÖSYM tarafından "YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusunun gelmesiyle birlikte, adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli olacak. Şifresini hatırlamayan adaylar ise "Şifremi Unuttum" seçeneğiyle yeni şifre oluşturabilecek ya da e-Devlet ile giriş yapabilecek. Yerleştirme sonuç ekranında adaylar; kazandıkları üniversite ve bölüm bilgileriyle birlikte, puan türü, başarı sırası ve tercih sıralaması gibi detayları da görüntüleyebilecek.