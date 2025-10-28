Haberler

YKS değişiyor mu, YKS sınav sistemi değişecek mi?
Güncelleme:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı basın kuruluşlarında yer alan "Üniversite sistemi değişiyor" başlıklı haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Peki, bu açıklama sonrasında akıllara gelen soru şu: Yükseköğretim Kurulu YKS'de bir değişiklik mi planlıyor, sınav sistemi yenilenecek mi?

YÖK'ün duyurusunda, son günlerde gündeme gelen "üniversite sistemi değişiyor" iddialarına açıklık getirildi. Bu kapsamda, öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen "Yks sistemi değişecek mi?" sorusu yeniden gündeme taşındı. Peki, YKS değişiyor mu, YKS sınav sistemi değişecek mi?

YKS SINAV SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı medya organlarında yer alan "Üniversite sistemi değişiyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu yönde yürütülen herhangi bir çalışmanın bulunmadığı vurgulandı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIDA GÜNDEM AKADEMİK GELİŞMELER OLDU

YÖK'ün geçen hafta Cumhurbaşkanlığında yaptığı sunumda, yükseköğretim alanında üniversitelere erişim kapasitesi, akademik üretkenlik, bilimsel araştırma fonları ve ihtisaslaşma programları gibi konuların ele alındığı bildirildi. Ayrıca toplantıda uluslararasılaşma, kalite standartları ve akreditasyon süreçleri üzerine değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

GELECEĞE YÖNELİK VİZYON VE PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada, YÖK Başkanı Erol Özvar ve kurul üyelerinin gelecek 30 yılda Türkiye ve dünyada yükseköğretimi etkileyecek olası değişimler üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiği ifade edildi. Kurulun geleceğe dönük vizyonu ve projeleri hakkında değerlendirmelerin yapıldığı bu toplantıların önümüzdeki günlerde de sürdürüleceği kaydedildi.

YÖK'TEN MEDYAYA SORUMLULUK ÇAĞRISI

YÖK, yapılan sunumda basında yer alan iddiaların hiçbirinin bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, "Yükseköğretim Kurulunu yıpratmaya ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik bu tür haberlere itibar edilmemelidir. Basın kuruluşlarının daha sorumlu bir yayın politikası benimsemelerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Osman DEMİR
YKS
500
