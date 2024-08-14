YKS BOŞ KONTENJANLAR: 2- 4 yıllık bölümler boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS boş kontenjanlar ve taban ile tavan puanları hakkında öğrenciler, üniversite tercihleri ve yerleştirme sonuçları üzerine araştırmalar yapıyor. 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları açıklandı mı merak ediliyor. Kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ek yerleştirme döneminde yeni fırsatlar sunulacak. Üniversite taban puanları ve tercih sıralamaları, yerleştirme işlemlerinde kritik rol oynayacak. Peki, 2- 4 yıllık bölümler boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTEYE KAÇ ÖĞRENCİ YERLEŞTİ?

Yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adayın 1 milyon 670 bin 205'i tercih yapma hakkını elde etti.

Bu hakkı kazanan adaylardan 802 bin 170'i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 185 bin 218'i ise Açık öğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Böylece lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı toplam 987 bin 388 oldu.

2- 4 YILLIK BÖLÜMLERİN BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2024 yerleştirme sonuçlarının ardından, yükseköğretim programlarının boş kontenjanları henüz açıklanmadı. Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 20 bin 826, ön lisans programlarında ise sadece vakıf üniversitelerindeki 2 bin 912 kontenjan boş kaldı. Devlet ve vakıf olmak üzere üniversitelerin toplam 23 bin 738 kontenjanı dolmadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 934, ön lisans programlarında 272 olmak üzere 5 bin 206 kontenjan boş kaldı.