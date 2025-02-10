YKS BAŞVURU EKRANI! YKS son başvuru günü ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ne kadar?

YKS'ye başvuracak adaylar için TYT, AYT ve YDT başvuru ücretleri de merak konusu. Sınava katılmak isteyenler, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. YKS başvuru ekranı, işlemlerini tamamlamak isteyen adaylar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor. Üç oturumdan oluşan YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile gerçekleştiriliyor. Başvuru tarihlerini kaçırmamak büyük önem taşıyor. İşte YKS başvuruları ve ücretleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

YKS SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

YKS başvuru kayıt işlemleri 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

TYT, AYT, YDT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücretinin her oturum için 450 TL olduğu açıklandı. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilir. Sisteme giriş yaptıktan sonra sınava katılmak istedikleri oturumları seçip ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

TYT - AYT - YDT 2025 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

TYT 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

AYT 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

YDT 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

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