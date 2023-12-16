Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MasterChef 11 Aralık 2023 konuk şefi Yılmaz Öztürk oldu. İzleyiciler Yılmaz Öztürk kimdir, hayatı ve biyografisi nedir merak etti. Peki, Yılmaz Öztürk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, mesleği nedir, imza yemeği nedir? Yılmaz Öztürk ile ilgili bilgiler yazımızda...

Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Yılmaz Öztürk geliyor. Peki, Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Mehmet Usta kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Meslek hayatına 111118 yılında Ankara'da başlayan Yılmaz Öztürk; 1999– 2007 yılları arasında Mövenpick Hotel İstanbul, Four Seasons Hotel Sultanahmet gibi Türkiye'nin önde gelen otellerinin mutfaklarında çalıştı.

Aynı zamanda üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı. 2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı. 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı.

Meslek hayatı boyunca birçok restorana danışmanlık hizmeti de veren Yılmaz Öztürk; 2012 yılında Alaçatı'da şef ve işletmeci olarak L'Escargot Restaurant'ı kurdu. 2015 senesinde Alaçatı Mancar Restaurant'ın şefliğini yürüttü. Seneler sonra tekrar İstanbul'a dönerek ön çalışması yaklaşık 1.5 sene süren ve 2017 yılında açılan; Türkiye'de ilk defa tüm yemeklerin tamamen odun ateşinde piştiği Mürver Restaurant'ın şefi olan Yılmaz Öztürk'ün Ege ile olan bağı hiçbir zaman sona ermedi.Hedefi yerel üreticiyi destekleyerek, gerçek ve temiz ürünü en lezzetli hali ile misafirlerine sunabilmektir.