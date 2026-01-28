Haberler

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu Haber Videosunu İzle
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Soğuk havayı anlatmak için kullanılan "kedi damdan dama atlarken havada dondu" efsanesi Hakkari'de gerçek oldu. Yüksekova ilçesinde etkili olan ve -32'ye kadar düşen dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek arayışındaki bir tilki, kar kütlesi üzerinde ayakta donmuş vaziyette bulundu.

  • Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi'nde bir tilki dondurucu soğuk nedeniyle ayakta donarak öldü.
  • Bölgede gece sıcaklıkları eksi 28-30 dereceye kadar düşüyor ve kar kalınlığı yer yer bir metreyi aşıyor.
  • Yetkililer, yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı için yerleşim yerlerine yaklaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hakkari genelinde etkisini sürdüren şiddetli kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çarpıcı bir manzara yaşandı.

AYAKTA DONMUŞ HALE BULUNDU

Yerleşim yerine yiyecek bulmak için indiği tahmin edilen tilkiyi kar üzerinde hareketsiz gören mahalle sakinleri, hayvana yaklaştıklarında acı gerçekle karşılaştı. Uzun süre kıpırdamadan duran tilkinin, dondurucu soğuk nedeniyle olduğu yerde donarak telef olduğu belirlendi.

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

"HEYKEL GİBİ AYAKTA DONDU"

Bölgedeki zorlu kış mevsimine dikkat çeken mahalle muhtarı Arif Genç, "Kar kütlesinin üzerinde bir tilkinin hiç hareket etmeden durduğunu gördük. Önce kaçar diye bekledik ama tepki vermeyince şüphelendik. Yanına gittiğimizde hayvanın adeta bir heykel gibi ayakta donduğunu fark ettik. Çok üzücü bir durum. Burada gece sıcaklıklar eksi 28-30 dereceleri buluyor. Doğadaki hayvanlar yiyecek bulmakta çok zorlanıyor" dedi.

Yetkililer, kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı ve soğukların etkisini artırdığı bölgede, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlardan, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için uygun alanlara yem bırakılması konusunda duyarlı olmaları istendi.

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak

Şarkısı kaldırılınca deliye döndü! Mesajı tehdit gibi
Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı

Cezaevindeyken gece gelen haberle şoke oldu
Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak

Şarkısı kaldırılınca deliye döndü! Mesajı tehdit gibi
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

"Onu başbakan seçerseniz yardımı keseriz"